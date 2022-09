Maxi concorso Guardia di Finanza, ecco la data in cui è atteso

Alcuni dei possibili contenuti del bando

È in arrivo il maxi concorso per Allievi della Guardia di Finanza 2022 per il reclutamento di 1.250 unità.

Stando alle previsioni più aggiornate, il bando dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il prossimo 16 settembre e i candidati che passeranno le selezioni potrebbero essere distribuiti tra i due contingenti delle fiamme gialle: il contingente ordinario che comprende il personale impiegato nelle attività di terra e vede impegnati la maggior parte dei finanzieri, compreso il Servizio Aereo della GdF; e il contingente di mare, dove il personale svolge servizio navale.

La sede della Scuola Allievi della Guardia di Finanza ha sede a Bari e fornisce gli strumenti per l’addestramento iniziale alle reclute del Corpo.

In attesa di avere l’ufficialità, è certo che tra le categorie di candidati che avranno la possibilità di accedere ai posti riservati per il concorso Allievi Finanzieri 2022 ci sono: i VFP1 (in servizio da almeno 7 mesi, in congedo o in rafferma), ovvero i militari Volontari in Ferma Prefissata di un anno; i VFP4 (in servizio o in congedo), ovvero i Volontari in Ferma Prefissata di 4 anni.

Il concorso, però, è aperto anche ai civili che rispondono ai requisiti che saranno espressi nel bando.

Fra i possibili requisiti, il possesso della cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici; la maggiore età e non aver superato il giorno di compimento dei 26 anni alla data di scadenza del termine per fare domanda, il possesso del diploma di maturità che permetta l’iscrizione ai corsi per l’ottenimento del diploma universitario.

Quanto alle prove è possibile sia prevista una prova preselettiva scritta, una prima ‘scrematura’ dei candidati, che è caratterizzata da più quesiti a risposta multipla. Ci saranno poi test di efficienza fisica, verifica del possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali e valutazioni dei titoli di ciascun candidato.