Maxi finanziamento per la ferrovia Palermo-Catania: ecco le reazioni

I commenti a caldo del mondo della politica: da Aricò a Sammartino fino a Caronia

Via libera al finanziamento da 3,4 miliardi di euro per la linea ferroviaria Palermo-Catania che ridurrà di un terzo i tempi di percorrenza tra le due città. L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò esprime soddisfazione dopo l’annuncio del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.

Aricò: “Risultato grazie alla collaborazione tra Ministero, Regione e Rfi”

“Un risultato – evidenzia l’esponente del governo Schifani – reso possibile anche grazie al grande lavoro, fatto in tempo record dalla Regione Siciliana, per quanto riguarda tutti gli atti propedeutici (conferenze di servizi e rilascio dell’intesa). Adempimenti che hanno consentito a Rete ferroviaria italiana di poter pubblicare i bandi di gara entro il 31 dicembre scorso”. “Per la mobilità nell’Isola – prosegue Aricò – si tratta di un intervento strategico che consentirà di avere una rete ferroviaria più moderna, rispetto a quella attuale realizzata alla fine dell’Ottocento, come nelle altre regioni italiane. Un nuovo tracciato che consentirà ai treni di viaggiare anche a duecento chilometri orari, raddoppiando l’attuale velocità”.

Sammartino: “È una svolta epocale per la mobilità della Sicilia”

Per il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino si tratta di “una svolta epocale per la mobilità della Sicilia. L’accordo presentato questa mattina al ministero delle infrastrutture dal vice presidente del consiglio Matteo Salvini, con la partecipazione della Banca europea per gli investimenti, Cassa depositi e prestiti, Banca Intesa, mette in campo 3,4 miliardi in arrivo per l’ammodernamento e il potenziamento di 178 km della linea ferroviaria Palermo-Catania. Un investimento eccezionale, tra finanziamenti diretti e contro garanzie che la Bei metterà a disposizione degli istituti di credito che rilasceranno le garanzie previste nei contratti di affidamento dei lavori alle imprese”. Inoltre, “grazie a questo accordo – ha proseguito l’assessore del governo Schifani – finalmente le due principali città siciliane potranno essere unite da una linea ferroviaria efficiente e veloce, iniziando a colmare quel gap infrastrutturale che pesa come un macigno nelle prospettive di sviluppo della Sicilia”.

Caronia (Lega): “Treni a 200 chilometri orari nella tratta Palermo-Catania”

Soddisfatta anche Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana: “Un altro importante investimento in Sicilia per l’ammodernamento della rete ferroviaria Palermo-Catania porta la firma del ministro Matteo Salvini. Oggi al Mit è stato concluso l’accordo che destina 3,4 miliardi di euro per gli interventi sulla tratta che collega le due città metropolitane. Con questo finanziamento che verrà gestito da Ferrovie dello Stato, grazie alla partnership tra Cassa depositi e prestiti e Banca europea degli investimenti, verranno potenziati 178 km di rete tra Fiumetorto e Bicocca per consentire ai treni di viaggiare ad una velocità massima di 200 km/h riducendo di un’ora gli attuali tempi di percorrenza. Siamo orgogliosi che da Salvini ci sia un’attenzione importante verso la nostra regione e lo dimostra anche il finanziamento assegnato oggi per il completamento di alcune dighe e per le opere di interconnessione che interesseranno il grande adduttore Piazza Armerina – Gela, il sistema dighe Garcia e Arancio con la diga Trinità e l’interconnessione diga Rubino – diga Paceco”.