Maxi truffa rifiuti, da Torino a Messina: indaga la Finanza

Eseguite 33 ordinanze di custodia cautelare

MESSINA – C’è anche la Sicilia tra le regioni coinvolte nel maxi blitz della guardia di finanza di Torino che sta eseguendo 33 ordinanze di custodia cautelare ai danni di tre distinte associazioni specializzate nel traffico illecito di rifiuti metallici e all’emissione ed utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti. L’inchiesta è arrivata a Messina, dove le fiamme gialle sono all’opera.

Perquisizioni

In corso di svolgimento in Italia 50 perquisizioni nei confronti di persone fisiche e aziende, nonché il sequestro preventivo di 8 società operanti nel settore del commercio di rottami metallici e di beni per oltre 270 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie. L’attività scaturisce dal sequestro, ad opera di un’altra Forza di Polizia in occasione di un controllo su strada nel febbraio 2018, di denaro contante a carico di 2 soggetti di nazionalità italiana, uno dei quali titolare di una ditta individuale operante nel settore del commercio dei rottami. Nell’ipotesi dell’accusa, gli indagati avrebbero predisposto documentazione fiscale e amministrativa falsa al solo scopo di “regolarizzare” ingenti quantitativi di rifiuti.

“Documenti falsi”

La falsa documentazione avrebbe anche consentito agli imprenditori-utilizzatori finali del materiale di dedurre costi “in nero”, configurando pertanto anche reati fiscali, tramite il rientro del contante, al netto del compenso del 5-8% trattenuto dall’organizzazione. Le operazioni vedono coinvolti circa 300

militari appartenenti a 21 Reparti del Corpo nei territori delle regioni Piemonte (provincie di Torino, Alessandria e Cuneo), Lombardia (provincie di Milano, Bergamo e Monza-Brianza), Liguria

(provincia di Savona), Friuli Venezia Giulia (provincia di Udine), Toscana (provincia di Pisa), Campania (provincia di Benevento), Puglia (provincia di Foggia), Sicilia (provincia di Messina).