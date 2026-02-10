Il Capo dello Stato lo ha scritto alla presentazione del libro di Pietro Grasso

ROMA – “Il Maxiprocesso di Palermo – di cui l’opera del Senatore Pietro Grasso costituisce una testimonianza diretta – rappresenta uno snodo decisivo nella storia della giustizia repubblicana e nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, confermando, in sede giudiziaria, l’esistenza di un’organizzazione unitaria denominata Cosa nostra, strutturata in modo gerarchico, governata da canoni perversi”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato lo ha fatto in un messaggio in occasione della presentazione del volume U’ Maxi. Dentro il processo a Cosa nostra, di Pietro Grasso, oggi nell’Aula Bunker di Palermo a quarant’anni dal Maxiprocesso.

La presentazione nell’aula bunker di Palermo

“L’impegno assiduo e rigoroso della Magistratura e delle Forze di polizia – aggiunge il capo dello Stato – ne è all’origine, a costo di sacrifici personali altissimi, nell’affermazione dei principi dello Stato di diritto, viva e indelebile dimostrazione di lealtà ai valori della Costituzione. Il loro esempio, rinnovato nella memoria dal racconto del Senatore Grasso, è motivo di orgoglio e di impegno per ogni cittadino”.

La presentazione del volume si svolge nell’Aula Bunker di Palermo, luogo simbolo della storia repubblicana, nel quarantesimo anniversario del Maxiprocesso, alla presenza di autorità istituzionali, rappresentanti della magistratura e del mondo civile.