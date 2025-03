Mazara del Vallo, 300 mila euro di beni sequestrati a presunto trafficante

Il destinatario è un pregiudicato

MAZARA DEL VALLO – La polizia di ha sequestrato a Mazara del Vallo beni per circa 300mila euro a un presunto trafficante di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento è un pregiudicato mazarese arrestato nel marzo 2022, nell’aprile 2023 e nel novembre del 2024.

Sono stati posti i sigilli a una impresa individuale, a cinque rapporti bancari e postali, a quattro autovetture, a tre ciclomotori e a un motociclo. Sono ancora in corso indagini per individuare altri beni in suo possesso la cui presenza è stata accertata durante l’esecuzione del sequestro.