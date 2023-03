Franco Scaturro è ai domiciliari

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Si faceva pagare le visite mediche quando le stesse erano a carico del servizio sanitario. Con l’accusa di corruzione è stato arrestato il medico Franco Scaturro, noto per essere il presidente onorario del Mazara Calcio e volto televisivo in una emittente locale. Ha già confessato le proprie responsabilità.

L’indagine

L’arresto è stato compiuto, alcuni giorni addietro ma solo oggi si è saputo della guardia di finanza negli uffici della Cassa Marittima a Trapani. L’indagine è condotta dalla Procura di Trapani: ad occuparsene è il pm Giulia Signaroldi. Scaturro è stato arrestato dalle fiamme gialle che hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare firmata dal gip Massimo Corleo. Ma al momento dell’arresto è scattato anche il fermo per un altro episodio di corruzione in flagranza di reato. Scaturro è stato posto agli arresti domiciliari.

Ha ammesso i fatti contestati

Lavora come medico presso la Cassa Marittima e avrebbe preteso “mazzette” dai soggetti sottoposti a visita per le pratiche sanitarie di competenza dell’istituto di previdenza del settore marittimo. Sentito dal giudice nell’interrogatorio di garanzia ha deciso di ammettere i fatti contestati. Le somme pretese non sarebbero state di grande entità, dai 20 ai 50 euro.