 Mazara del Vallo, incidente sul lavoro: due imprenditori a processo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Mazara del Vallo, incidente sul lavoro: due imprenditori a processo

L’infortunio si verificò nella sala destinata alla lavorazione del pesce
NEL TRAPANESE
di
1 min di lettura

MARSALA – Finiranno davanti al giudice i due imprenditori mazaresi chiamati a rispondere dell’incidente sul lavoro avvenuto il 19 novembre dello scorso anno nei locali della “GS Pesca”. La Procura di Marsala ha citato in giudizio Maria Giovanna Barracco, datrice di lavoro, e Salvatore Asaro, dirigente dell’azienda, entrambi accusati di lesioni personali gravi.

L’infortunio si verificò nella sala destinata alla lavorazione del pesce. Un operaio, durante le operazioni di routine, rimase gravemente ferito riportando l’amputazione del terzo dito della mano sinistra. La prognosi fu di 118 giorni.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, la responsabilità dell’incidente deriverebbe dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le irregolarità contestate figurano la carente formazione del dipendente in materia di salute e sicurezza, il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e la mancata fornitura del guanto anti–taglio.

La prima udienza pre–dibattimentale è stata fissata per il 13 febbraio 2026 davanti al Tribunale di Marsala.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI