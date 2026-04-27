L'operazione della guardia di finanza

CALTANISSETTA – Beni per un valore di oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Caltanissetta a due cittadini di Mazzarino, ritenuti appartenenti al clan Sanfilippo della Stidda.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale, ha riguardato 3 imprese, 2 unità immobiliari, 59 terreni, 13 veicoli – macchine agricole e disponibilità finanziarie.

Le indagini sono state avviate su input della Dia di Caltanissetta, a seguito delle risultanze emerse dall’operazione ‘Chimera’ dei carabinieri di Gela, da cui è emerso il ruolo dei due indagati, rispettivamente reggente e affiliato alla Stidda, condannati con sentenza definitiva per reati connessi ad attività mafiose.

Gli accertamenti effettuati dai finanzieri del Gruppo di Gela hanno consentito di ricostruire il profilo patrimoniale dei due e dei relativi nuclei familiari, individuando beni e disponibilità, direttamente o indirettamente riconducili ai due destinatari del provvedimento.