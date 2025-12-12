Me contro Te, il matrimonio sarà uno show: il pubblico pagherà per assistere

I due YouTuber siciliani hanno annunciato che si sposeranno su un palco

I Me contro Te, pseudonimo dei due YouTuber siciliani amati da milioni di bambini, hanno finalmente annunciato data e luogo del loro matrimonio.

Luigi Calagna e Sofia Scalia, questi i nomi all’anagrafe dei due promessi sposi legati dal 2013, hanno atteso un po’ di anni prima di pronunciare il fatidico sì visto che la proposta, andata in scena sul Lago di Como e immortalata in un video pubblicato su Youtube, risale al 2021.

Ad agosto i Me contro Te avevano rimandato il matrimonio

Poi il nulla. Almeno fino a quando la coppia originaria di Partinico, in provincia di Palermo, aveva indicato settembre 2025 come mese scelto per l’evento. Ad agosto, l’ennesima doccia gelata. “Non ci sposeremo a settembre ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026”, aveva svelato Luigi Calagna.

“Ci teniamo che sia un matrimonio fatto per come si deve – aveva spiegato Sofia Scalia – e quindi abbiamo bisogno di tutto il tempo che ci vuole per organizzarlo”. L’idea, avevano anticipato, era quella coinvolgere i fan. Detto fatto.

I due YouTuber diranno sì all’Arena Milano

Venerdì 12 dicembre i Me contro Te hanno annunciato via Instagram che la data da segnare col rosso sul calendario è il 5 settembre 2026. A far discutere è la location. Sofia Scalia e Luigi Calagna non si sposeranno in chiesa né in una villa extralusso con vista sul lago.

I due convoleranno a nozze sul palco dell’Arena Milano al cospetto di un pubblico pagante. L’evento – uno spettacolo di musica, coreografie ed effetti speciali – si chiama “The Wedding” e, come scrivono i Me contro Te sui social, “siete tutti ufficialmente invitati”.

“Sposarci così è la cosa più bella che potessimo immaginare”

“Dopo tanti anni insieme, abbiamo finalmente scelto la nostra data: il 5 settembre! Sentivamo il bisogno di condividere questo momento con tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio – spiegano i Me contro Te – E alla fine lo abbiamo capito: sposarci su un palco, con la nostra musica e davanti a voi, è la cosa più bella che potessimo immaginare”.

“Per questo abbiamo scelto di trasformare il nostro matrimonio in uno Show: non solo una celebrazione, ma un momento da vivere insieme, perché questa storia l’abbiamo costruita anche grazie a voi”, concludono.

Non tutti hanno apprezzato la loro scelta

La scelta dei Me contro Te sta già facendo discutere. Sui social c’è infatti chi si chiede se il matrimonio avrà valore legale e chi li punge domandando “ma anche i parenti devono pagare il biglietto?”.

Tra tanti apprezzamenti, spiccano le critiche di fan delusi: “Perché ora il matrimonio è uno show? Mia figlia vi segue da anni, siamo venuti al concerto e comprato molti vostri gadget, ho sempre sopportato il vostro sistema marketing, ma ora è davvero troppo!”.

Matrimonio Me contro Te, quanto costano i biglietti

I prezzi dei biglietti vanno da 48 a 110,40 euro ciascuno, con diverse fasce intermedie. È inoltre prevista un’opzione da 250 euro a persona che consente di incontrare gli sposi prima della cerimonia oppure 200 euro per il Vip Pack che include accesso riservato, merchandising e alcuni servizi aggiuntivi.