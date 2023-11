La MedTrade Volley Palermo perde a Caltanissetta: testa al derby

Ko netto nel risultato e nel gioco per le palermitane

Arriva ancora una sconfitta per la MedTrade Volley Palermo a Caltanissetta nella quinta giornata del Girone L del campionato nazionale di Serie B2 femminile. Debacle netta nel risultato e anche nel gioco per le palermitane, con qualche passo indietro nell’approccio e nella gestione dei diversi momenti rispetto alla sfida di sei giorni fa contro Modica. Caltanissetta vince senza troppi problemi con il risultato finale di 3-0 (25-15, 25-12, 25-15).

Nessuna delle attaccanti ha raggiunto la doppia cifra, nonostante le percentuali in ricezione siano stata discrete con il 58% di positività totale (hanno retto bene il libero Francesca Amenta col 57% e la schiacciatrice Carola Compagno col 73% sulle quali si è praticamente divisa a metà la maggior parte dei servizi delle nissene). Marta Li Muli ha messo a segno sei punti e l’unico muro della partita porta la firma di Roberta Azzolina. Solo il terzo set ha visto andare avanti la MedTrade e costretto le avversarie a chiamare il time-out sul 7-4 per poi riprendere la marcia. Gli equilibri dei primi due parziali erano stati leggermente alterati dall’ingresso in campo e in palleggio di Svetla Angelova.

Poche parole per coach Linda Troiano al termine della gara: “Inutile cercare alibi nelle assenze perché fanno parte del gioco e vanno messe nel conto quando si prepara una stagione. Questa prima parte sta girando così, ci teniamo la vittoria a Catania. Contro una squadra alla nostra portata abbiamo retto l’impatto mentale e abbiamo mostrato le nostre caratteristiche migliori. Adesso bisogna mettere un bel punto, tornare in palestra a lavorare e preparare un piccolo campionato che si concluderà prima della sosta natalizia. Domenica avremo il primo derby palermitano della stagione contro la Com.Fer. Vogliamo fare bene e regalare un’altra gioia alla nostra gente che, sono certa, riempirà l’Oratorio di Sferracavallo”.