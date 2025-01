Medio Oriente, Israele e Hamas firmano l’accordo

ROMA (ITALPRESS) – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che i team negoziali israeliani e di Hamas hanno firmato a Doha un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi. Una dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu riportata dal Times of Israel afferma che il premier ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza per domani per votare l’accordo. “Il gabinetto al completo si riunirà in seguito per approvare l’accordo”, aggiunge la nota senza specificare se tale votazione si terrà anche oggi o domani, come un funzionario israeliano aveva detto in precedenza alla testata. Il team negoziale israeliano ha chiamato Netanyahu poco prima delle tre del mattino ora italiana per informarlo che l’accordo era stato raggiunto. Il premier li ha ringraziati per i loro sforzi.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).