Catania, al via Mediterranea: dialoghi su politica, società e diritti

CATANIA – Giovedì 11 settembre, presso il Lido Blu di Catania, si terrà la prima edizione di Mediterranea – Dialoghi su politica, società e diritti, un’iniziativa promossa da Generazione Sicilia e da CataniAttiva, nella figura di Antonino Vullo e Giuseppe Trovato, in collaborazione con l’associazione Cives di Caltagirone.

L’evento nasce dall’idea di costruire uno spazio libero e plurale di confronto sui grandi temi del nostro tempo. Mediterranea vuole guardare al Sud e al Mediterraneo non come terre di partenze o di confini, ma come comunità di diritti, lavoro e opportunità.

Sul palco si alterneranno rappresentanti politici, amministratori, sindacalisti, intellettuali e attivisti, tra cui Anthony Barbagallo, Nuccio Di Paola, Ismaele La Vardera, Alfio Mannino, José Marano, Valentina Chinnici, Quintino Rocca, Alessandro Onorato, Pierpaolo Montalto, Camilla Soru, Antonio Nicita, Carmelo Traina, Pia Giardinelli e Graziano Calanna.

E per concludere un confronto tra due giovani dirigenti di partiti contrapposti: Marco Greco, segretario regionale dei Giovani Democratici e Gorgui Diagne, vicesegretario regionale di Forza Italia Giovani. Un momento speciale sarà affidato al monologo di Remon Karam, giovane attivista la cui storia è stata raccontata da Francesca Barra nel libro Il mare nasconde le stelle.

Il programma prevede tre panel principali: il primo dedicato a territorio e lavoro, il secondo a politica e istituzioni, e il terzo a società, diritti e nuove comunità, con particolare attenzione al contrasto della cultura dell’odio e al ruolo delle nuove cittadinanze. A chiudere la serata, un confronto tra giovani dirigenti di diverse forze politiche.

“Mediterranea non è solo un evento, ma un laboratorio di idee. Vogliamo restituire alla politica e alla società uno spazio di dialogo vero, lontano dalle contrapposizioni sterili, e far ripartire dal Sud un messaggio di responsabilità e speranza” – dichiara Giuseppe Trovato di Generazione Sicilia e CataniAttiva.