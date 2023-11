MedTrade Volley Palermo si aggiudica il derby in rimonta contro Com.Fer

Le ragazze di Linda Troiano vincono 3-1

PALERMO – Vincere un derby ha sempre un sapore speciale. Farlo in rimonta, dopo un primo set da incubo, aggiunge qualche spezia alla fine del match. E la classifica adesso sorride un po’ di più alle aquilotte di coach Linda Troiano. La MedTrade Volley Palermo vince 3-1 in rimonta il derby palermitano contro la Com.Fer di Fabio Giarrusso nella sesta giornata del campionato Nazionale di Serie B2 femminile.

Grande tensione in avvio, la pressione di fare bottino pieno forse ha tirato un brutto scherzo alla MedTrade Volley Palermo. Le atlete di Linda Troiano, in un primo parziale confuso e nonostante la formazione tipo al completo anche con il rientro del capitano Martina Pirrone, hanno ceduto per 25-18.

Il match però riprende con una piega diversa e alla fine la Volley Palermo ribalta tutto e porta a casa l’incontro. Emozionata e soddisfatta Coach Linda Troiano in un commento finale di poche parole: “Complimenti alle mie ragazze. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Forse un po’ meno tensione iniziale ci avrebbe permesso di chiudere a nostro favore anche il primo set. Ma un derby è sempre un derby”.