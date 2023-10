La MedTrade Volley Palermo tiene testa alla corazzata Modica

Vince comunque 3-0 la squadra ospite

Non sfigura la MedTrade Volley Palermo contro la corazzata Epas Agocap PVT Modica, candidata alla vittoria finale del campionato. La squadra modicana è a punteggio pieno dopo quattro giornate, senza aver perso ancora nemmeno un set. Alla fine il punteggio è di 3-0 per Modica (13-25, 17-25, 14-25).

La palermitane tornano di scena in casa, a Sferracavallo, e nonostante le numerose assenze per infortunio, le ragazze di Coach Linda Troiano lasciano negli spogliatoi il timore reverenziale e provano a contrastare con le proprie armi una delle squadre meglio attrezzate del Girone L. I parziali sono severi, ma non drammatici nell’analisi come potrebbero lasciar immaginare. Soprattutto nel secondo set le gialloazzurre hanno messo in difficoltà le modicane, quantomeno da un punto di vista della pressione mentale nelle giocate da selezionare.

Per la MedTrade Volley Palermo, top scorer Roberta Azzolina. Tra le più positive la centrale Roberta Cracolici con quattro palloni messi a terra in attacco su cinque ricevuti e un punto al servizio. In ricezione reggono bene con percentuali alte soprattutto Marta Li Muli (69%) e il libero Chiara Lo Dico (55%).