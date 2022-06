Medvedev: “Odio chi è contro la Russia, voglio eliminarli”

Di Maio definisce le frasi "gravissime e pericolose"

“Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”. Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente Medvedev. Di Maio definisce “gravissime e pericolose” queste “parole inaccettabili”. Intanto, oltre 1,7 milioni di ucraini, tra cui

276.000 bambini, sono sul territorio russo, distribuiti in 56 regioni.