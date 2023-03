Meeting di Sabaudia, 14 medaglie per la Canottieri TeLiMar

"Gran bella regata", dice il direttore tecnico Marco Costantini

Torna a Palermo come da previsioni con un buon test sulle spalle la Canottieri TeLiMar dal primo Meeting nazionale riservato alle società del Sud, che si è disputato nelle giornate di sabato e domenica a Sabaudia. Il bottino del week-end è stato di 4 Ori, 3 Argenti e 7 Bronzi, conquistati dai 16 atleti delle giovanili schierati dal Club dell’Addaura. Al sabato sono arrivati 1 Oro, 2 Argenti e 6 Bronzi. Nella seconda giornata, invece, 3 Ori, 1 Argento e 1 Bronzo.

SABATO

1 posto Doppio U18 Manfredi Lo Piparo e Luca Molina;

2 posto Singolo U18 1° anno Caterina Piredda;

3 posto Singolo U18 1° anno Ester Cappellani;

3 posto Due Senza Over 17 Andrea Schillaci e Giorgio Guccione;

1 posto del timoniere Ivan Russo nell’Otto Master femminile del Tiber Rowing;

2 posto Doppio Over 17 Beatrice Schillaci in equipaggio misto sotto i colori del club Paradiso;

3 posto Doppio Allievi C femminile Elsa La Marca nell’equipaggio misto del circolo Lauria;

3 posto Doppio U18 1° anno Lorenzo Fundarò nell’equipaggio misto del Cus Bari.

DOMENICA

1 posto Singolo U18 1º anno Luca Molina;

1 posto Doppio U18 1º anno Ester Cappellani e Caterina Piredda;

2 posto 7,20 Allievi C Elsa La Marca;

3 posto Quattro Senza U18 Andrea Schillaci, Giorgio Guccione, Dario Bellanca e Manfredi Lo Piparo

1 posto Quattro U18 Beatrice Schillaci in equipaggio misto Paradiso, Cus Palermo e Savoia;

“Gran bella regata – commenta il direttore tecnico della Canottieri TeLiMar Marco Costantini -. La squadra ha risposto bene conquistando diverse medaglie. Al di là del peso della medaglia in sé, il lato positivo è che tutti e 16 gli atleti in trasferta si sono comportati bene in gara, rispondendo al meglio dopo una buona preparazione invernale. Ci tengo a sottolineare il lavoro dell’allenatore Dario Durante nelle categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi e Junior, maggiormente rappresentate dai nostri giovani”.