Addio a Melina e Santa uccise dalla stessa mano: oggi i funerali

Le esequie officiate in due chiese diverse.

RIPOSTO. Sono trascorsi sette giorni esatti. Sette giorni oggi da quella mattinata tragica e orrenda. Quella nella quale hanno trovato la morte, sotto i colpi d’arma da fuoco, Melina Merlino e Santa Castorina. Ad ucciderle la stessa mano, quella dell’ergastolano Salvatore, detto Turi, La Motta finito poi suicida. Ripercorrere quanto accaduto una settimana fa è un esercizio crudele ma necessario affinchè non si dimentichi il martirio di due donne innocenti e inconsapevoli di un destino affogato nel sangue.

Oggi, nel giorno dei funerali delle due donne, Riposto è a lutto.

Le esequie di Santa Castorina (49 anni) verranno officiate questa mattina alle 10.30 nella chiesa Santi Apostoli; quelle di Melina Merlino (48) saranno celebrate le pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa Maria Santissima del Carmelo.

Gli esami autoptici

Nella giornata di giovedì scorso, è stata effettuata l’autopsia in ognuno dei tre colpi martoriati.

In carcere rimane il 55enne Lucio Valvo accusato di avere accompagnato La Motta in almeno il primo degli omicidi: l’uomo si è dichiarato estraneo ai fatti.