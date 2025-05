Meloni incontra Vance e Von der Leyen “Nuovo inizio per dialogo Ue-Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando un mese fa sono stata ospite del presidente Trump avevo proposto un incontro tra Unione Europea e Stati Uniti. Sono molto orgogliosa di avere l’occasione oggi di ospitare due dei leader di Stati Uniti e dell’Unione Europea per iniziare un dialogo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incontrando a Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

“Noi sappiamo che ci sono molte questioni da discutere, sappiamo anche che ci sono dei problemi che vanno superati, sappiamo soprattuto quanto le relazioni tra Europa e Stati uniti siano fondamentali nell’ambito di un Occidente che vuole mantenere chiaramente la sua unità, la sua forza, che deve essere ancora in grado di disegnare la rotta – ha aggiunto Meloni -. Sappiamo quanto siano importanti le nostre relazioni commerciali e siamo qui ovviamente per discutere di tutto questo. Io spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio. Chiaramente per la materia commerciale la competenza in Europa è della Commissione e quindi il ruolo dell’Italia è soprattutto legato alla necessità e alla voglia di favorire il dialogo. Voglio ringraziare i miei due interlocutori per aver offerto questa occasione”.

“Una delle cose che Giorgia Meloni si offerta di fare, e naturalmente il presidente Trump ed io siamo felici di accettare, è quella di costruire ponti tra Europa e Stati Uniti”, ha detto Vance, per il quale “l’Europa è un importante alleato degli Stati Uniti, i singoli Paesi all’interno dell’Europa sono importanti alleati degli Stati Uniti. Ci sono disaccordi su temi come il commercio, ma anche molti accordi e molti temi su cui possiamo lavorare insieme”. Il vicepresidente Usa ha ringraziato Meloni per l’ospitalità, per aver organizzato l’incontro e l’Italia per aver reso possibile la cerimonia di intronizzazione di papa Leone XIV, “con così tanti leader presenti. Gli Stati Uniti sono davvero orgogliosi di un papa americano”.

“Grazie mille, cara Giorgia, per la tua ospitalità e per averci ricevuto permettendo questo trilaterale. E una meravigliosa giornata in Vaticano, grazie mille per questo”, ha affermato Ursula von der Leyen.

“Abbiamo una relazione molto speciale e stretta con gli Stati Uniti – ha sottolineato la presidente della Commissione Ue -. Abbiamo la più grande relazione commerciale nel mondo, con oltre 1,5 trilioni di dollari all’anno”.

“Siamo molto legati, abbiamo scambiato paper che i nostri esperti stanno studiando approfonditamente, discutendo i dettagli. Tutti sanno che il diavolo è nei dettagli, ma ciò che ci unisce è che alla fine vogliamo un buon accordo per entrambe le parti”, ha aggiunto.

In Ucraina vogliamo “una pace giusta e duratura”, ha detto ancora von der Leyen. Una frase sottolineata positivamente da Vance, che ha detto “Certo”. “So quanto lei sia impegnato a porre fine a questa guerra e la ringrazio per questo – ha proseguito la presidente della Commissione Europea -. E’ importante continuare a insistere e andare avanti. Credo che la prossima settimana sarà cruciale”.

“So che gli europei devono aumentare gli investimenti sulla difesa e per questo motivo la Commissione ha permesso l’uso di fino a 800 miliardi di euro nei prossimi 4 anni per investimenti nella difesa. Questo rafforzerà l’Unione Europea, ma un’Europa forte significa anche una Nato forte – ha detto ancora von der Leyen. Faremo il punto della situazione al summit Nato, ma oggi sono molto felice per questo trilaterale, grazie ancora Giorgia”, ha concluso.

“Consentitemi di ringraziare tutti gli uomini e

le donne che hanno lavorato perchè anche oggi fosse una giornata

perfetta che dà lustro all’Italia, alla sua capacità

organizzativa, alla sua capacità di ospitare i propri omologhi.

Grazie davvero a tutte queste persone”, ha poi detto Meloni, facendo riferimento alla messa di intronizzazione di papa Leone XIV.

– Foto screenshot da video Presidenza del Consiglio –

(ITALPRESS).