Meloni “Serve una nuova alleanza tra imprese e lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) – Bisogna “coniugare sussidiarietà e crescita, rifondare la dinamica tra imprese e lavoro superando la tossica visione conflittuale che anche nel mondo del sindacato qualcuno continua a sostenere. Gettare le fondamenta di una nuova alleanza tra datore di lavoro e lavoratori, promuovere la partecipazione dei lavoratori al destino della propria impresa. Per questo non abbiamo avuto difficoltà a sostenere la proposta di legge della Cisl sulla partecipazione, non è una adesione di compiacimento ma vengo da una storia politica che ha fatto della partecipazione dei lavoratori uno dei punti qualificanti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’assemblea nazionale della Cisl. Secondo la premier, inoltre, “l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del mercato del lavoro è una delle grandi questioni. Andiamo verso un mondo dove i lavoratori rischiano di non essere necessari. Dobbiamo governare i processi e siamo già in ritardo. La grande sfida è costruire le basi di un mercato del lavoro in cui ci siano ancora operai, tecnici e professionisti che svolgeranno la stessa mansione, ma in modo diverso. Su queste sfide il governo non pretende e non intende lavorare da solo, ma vuole imparare dai luoghi di lavoro”.

