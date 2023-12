Memorial Bongiorno, seconda edizione: c’è anche il Palermo

Il torneo di calcio a 11 giovanile dedicato al dirigente scomparso nel 2020

PALERMO – Si è alzato il sipario sulla seconda edizione del Memorial Carmelo Bongiorno, torneo di calcio a 11 dedicato alla memoria del dirigente di calcio giovanile venuto a mancare improvvisamente l’11 gennaio 2020.

In campo le categorie Under 15 e Under 17, con sedici squadre partecipanti in totale. Tra queste c’è anche il Palermo nella categoria Under 15, che detiene il titolo vinto un anno fa al “Favazza” di Terrasini contro l’Academy Panormus.

Memorial Bongiorno, le partecipanti

Ecco tutte le compagini partecipanti nelle diverse categorie.

Under 15: Don Carlo Misilmeri, Palermo, Terzo Tempo, Sporting Cefalù, Panormus, Gonzaga, Città di Trapani, Team Calcio.

Under 17: Don Carlo Misilmeri, Academy Panormus, Conca D’Oro Monreale, Team Calcio, Ciccio Galeoto, Gonzaga, Panormus, Terzo Tempo.

Il programma della manifestazione

Dopo una fase a gironi, il programma prevede le finali giovedì 28 dicembre per l’Under 15 e sabato 30 dicembre per l’Under 17. Le fasi finali si giocheranno al campo “Giovanni Aloisio” di Misilmeri, teatro della manifestazione insieme al Comunale “Biagio Conte” di Marineo e il campo Panormus.