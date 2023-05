Memorial Mainaldo Maneschi, trionfa Francesco Caspo della Exced Oil Ckc

Bilancio positivo per il livello dei partecipanti, per le bellissime gare disputate e per il clima al momento della cerimonia di premiazione

TRISCINA (TP) – “Ci tenevamo a ricordare Mainaldo Maneschi. Abbiamo fatto tante gare insieme su diversi circuiti, da Misano a Iesolo e anche da noi a Ragusa, e ricordarlo partecipando al Memorial organizzato da Marco Maneschi è una cosa alla quale tenevamo tanto. Parteciperemo ogni anno perché il suo è un ricordo che va rinnovato nel tempo: Mainaldo era un ragazzo molto, molto speciale”. È la dedica, molto sentita, fatta dal gradino più alto del podio del primo Memorial Mainaldo Maneschi di go kart endurance da Francesco Caspo della scuderia Exced Oil Ckc che ha vinto nella categoria Pro la prima edizione del Memorial Mainaldo Maneschi che si è corso nel fine settimana sul circuito internazionale di Triscina.

IL BILANCIO

“Il bilancio dei due giorni di gare è certamente positivo – dice Marco Maneschi, padre di Mainaldo, fra gli organizzatori della manifestazione – fra i team c’è stata una lotta serratissima, hanno combattuto fino all’ultimo giro, distanziandosi di pochissimi secondi dopo otto ore di gara. Adesso pensiamo a preparare già la seconda edizione”.

Bilancio positivo per il livello dei partecipanti, per le bellissime gare disputate e per il clima che si respirava ai box e sul podio al momento della cerimonia di premiazione. Una festa di sport in ricordo di Mainaldo Maneschi, ingegnere meccanico della Philip Morris morto a 29 anni vittima del sarcoma di Ewing. Mainaldo Maneschi ha partecipato a numerosissime competizioni endurance sui kart, anche 24 ore, correndo non solo sui circuiti italiani, ma anche in Usa, Spagna, Francia e Inghilterra e sempre con ottimi risultati cronometrici.

MAINALDO MANESCHI

La scuderia Exced Oil Ckc con la vittoria di domenica ha ottenuto punti validi per la finale mondiale SWS che si disputerà a Bratislava a luglio, il Memorial Mainaldo Maneschi infatti fa parte del calendario internazionale delle Sodi World Series. Nella categoria Pro, alle spalle della Exced Oil Ckc si sono piazzati i piloti della F Grafica Ckc. Terzo posto per l’A Team. Nella categoria Gentlemen primo posto per il Siraka Racing, davanti al Ckc Junior e al 100 Piston Port.

Mainaldo Maneschi non era solo un pilota di kart, amava lo spirito della competizione e cercava sempre di dare tutto in qualunque disciplina si cimentasse. È stato un provetto velista prendendo parte sin dalla più giovane età a regate nelle principali categorie dall’Optimist al 420. È stato il più giovane partecipante alla regata internazionale di vela d’altura Palermo-Montecarlo. Il campo di gara in cui si è distinto di più è stato quello delle competizioni motoristiche. Nel 2022 era avviato a una brillante carriera nel mondo delle auto da corsa interrotta purtroppo dalla malattia. Gli sponsor che hanno sempre accompagnato Mainaldo Maneschi nelle competizioni hanno sostenuto la manifestazione e hanno messo a disposizione una somma che oltre a coprire le spese di organizzazione sarà devoluta in beneficenza per contribuire alla ricerca sul sarcoma di Ewing.