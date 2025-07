Menfi, la rissa per uno sguardo di troppo: arrestati 9 ragazzi

Indagini dopo l'accoltellamento di un giovane egiziano

AGRIGENTO – Uno sguardo di troppo, poi la rissa con un giovane egiziano accoltellato. I carabinieri della compagnia di Sciacca, con il supporto dei colleghi del nucleo Cinofili di Palermo, hanno arrestato 9 giovani. I particolari.

Menfi, la rissa per uno sguardo di troppo

Nove giovani – dai 18 ai 21 anni – di Santa Margherita Belice (Agrigento) sono stati arrestati per rissa aggravata e porto illegale di armi. A dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, siglata dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri.

L’inchiesta è stata aperta dopo l’accoltellamento, lo scorso 13 luglio, sull’arenile di Porto Palo di Menfi, di un giovane egiziano.

Lo sguardo di troppo e le tensioni

È a causa di uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza che l’egiziano è stato accerchiato da un gruppo di circa 30 giovani e poi insultato, con espressioni a sfondo razziale, e picchiato. Il ragazzo ha tentato di difendersi, ma è stato accoltellato in più parti del corpo e ferito con le schegge di vetro di una bottiglia.

Trasportato prima all’ospedale di Sciacca è stato poi trasferito al San Giovanni di Dio. Dopo una settimana di ricovero, è stato dimesso con una ventina di giorni di prognosi. Le indagini, grazie all’ascolto delle testimonianze e al riconoscimento fotografico fatto dalla vittima, hanno permesso di risalire ai presunti autori.

Durante le perquisizioni delle case degli arrestati, sono stati ritrovati e sequestrati un tirapugni, un bastone sfollagente, un coltello a serramanico e una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Le indagini proseguono non soltanto per identificare eventuali altri complici, ma anche per cercare di capire se i presunti autori del pestaggio e accoltellamento del giovane egiziano possano essere gli stessi dell’aggressione, avvenuta circa due mesi fa a Santa Margherita di Belìce, di un tunisino, ospite di una delle tante comunità di accoglienza del Belìce.