“Meno politica sui nostri social”: novità in arrivo su Instagram e Thread

L'annuncio di Meta

Rivoluzione social, annunciate novità sui contenuti di Instagram e Threads. Meta ha comunicato che smetterà di raccomandare in “modo proattivo” contenuti politici sia su Instagram che su Threads, lasciando agli utenti la decisione di scegliere se averli consigliati o meno. Il blog ufficiale di Instagram spiega nel dettaglio cosa bisognerà fare per continuare a ricevere consigli su temi politici.

“Vogliamo che Instagram e Threads siano una fantastica esperienza per tutti. Se decidi di seguire account che pubblicano contenuti politici, non vogliamo intrometterci tra te e i loro post, ma non vogliamo nemmeno consigliare in modo proattivo contenuti politici da account che non segui”, spiega Meta. “Stiamo quindi estendendo il nostro approccio esistente al modo in cui trattiamo i contenuti politici: non consiglieremo in modo proattivo i contenuti sulla politica tra i suggerimenti di Instagram e Threads. Se desideri comunque che questi post ti vengano consigliati, avrai il controllo per vederli”.

Gli account professionali su Instagram potranno utilizzare lo stato dell’account per verificare la propria idoneità a essere consigliati in base al fatto che abbiano pubblicato di recente contenuti politici. Da “Stato account”, possono modificare o rimuovere post recenti, richiedere una revisione se non sono d’accordo o interrompere la pubblicazione di questo tipo di contenuto per un periodo di tempo, per poter essere nuovamente consigliati. Gli utenti che vogliono ancora vedere questo tipo di contenuti politici tra i consigli di Threads o su Instagram, devono esplicitamente selezionare di volerlo fare. “Questo controllo”, spiegano da Meta, “verrà implementato anche su Facebook in un secondo momento“.