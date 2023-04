Il mercato in via Giuffrida a Giarre: “Sarà definitivo”

La decisione comunicata dalla commissione Attività produttive, dall’amministrazione e dalla presidenza del consiglio comunale

GIARRE. La Seconda Commissione Consiliare “Attività Produttive”, presieduta dal consigliere Antonio Camarda, presenti anche il Sindaco Leonardo Cantarella, l’Assessore Giuseppe Cavallaro, il Presidente del Consiglio Giovanni Barbagallo, ha incontrato gli operatori del “mercato settimanale del giovedì”. A coordinare gli operatori era il Dirigente provinciale ANVA-Confesercenti Pietro Aci. Si è trattato di un tavolo di confronto relativo all’esperienza della fase sperimentale del mercato settimanale nel nuovo sito di via F.lli Giuffrida angolo corso Messina.

Presente anche il comandante f.f. del Servizio di Polizia Locale Maria Angela Sorbello, con la quale sono state individuate le migliorie da apportare. Migliorie che riguardano la segnaletica stradale e gli interventi manutentivi finalizzati a una ottimale fruizione dei luoghi per operatori e visitatori.

Dagli esiti della riunione è emersa la volontà condivisa da parte della Commissione Consiliare, del Presidente del Consiglio e dell’Amministrazione di far pervenire in Consiglio Comunale, in tempi celeri, gli atti per rendere definitivo il trasferimento del mercato nel nuovo sito.

La Seconda Commissione Consiliare, composta dai Consiglieri Antonio Camarda, Angelo Spina e Salvo Cavallaro, Francesco Vitale e Angela D’Urso che ha seguito i sopralluoghi iniziali e le varie fasi programmatiche della fase sperimentale, ha voluto sottolineare che il rilancio del mercato settimanale è un risultato positivo fortemente sostenuto dall’Amministrazione Cantarella e in particolare dall’Assessore Giuseppe Cavallaro.

A conclusione dei lavori, Il Presidente della seconda commissione Antonio Camarda ha dichiarato “Dall’analisi della fase sperimentale è emersa una piena soddisfazione degli operatori per l’individuazione del nuovo sito, che congiuntamente a un progressivo lavoro sinergico dell’Amministrazione Comunale, della II Commissione Consiliare, degli Uffici Comunali e degli stessi operatori sta consentendo un rilancio del mercato settimanale che negli ultimi anni si era ridotto drasticamente per numero e tipologie di offerte commerciali”.