L'allontanamento era stato segnalato alla trasmissione "Chi l'ha visto?"

CATANIA – Sta bene ed è a casa la giovane allontanatasi da Livigno, in provincia di Sondrio, lo scorso dicembre. Agenti della polizia di Messina hanno rintracciato la ventiduenne ieri nella Città dello Stretto.

Fondamentale la segnalazione alla sala operativa della Questura da parte di un cittadino. Autista di autobus privati, che aveva indicato la giovane donna il cui allontanamento era stato già segnalato alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ di Raitre.

Si era allontanata dalla provincia di Sondrio

I poliziotti delle Volanti l’hanno immediatamente rintracciata appurando che si trattasse effettivamente della stessa giovane allontanatasi dalla provincia di Sondrio.

Appurate le sue buone condizioni di salute sono stati attivati i canali di comunicazione con la famiglia, la Questura di Sondrio e la stazione dei Carabinieri di Livigno, che avevano seguito la vicenda. La Questura di Messina ha provveduto a garantire il rientro a casa della ventiduenne accompagnandola all’aeroporto di Catania per il volo verso casa, dove ad attenderla c’erano i suoi cari.

