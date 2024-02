Si trovava nel molo Norimberga

MESSINA – I Vigili del fuoco di Messina hanno recuperato un peschereccio affondato nel molo Norimberga del porto dello Stretto. Le cause dell’affondamento sono in corso di accertamento.

L’incendio e le verifiche

Il personale del comando dei vigili del fuoco, dopo avere accertato il pericolo incombente per la navigazione, ha provveduto al recupero delle parti in emersione ed in particolare della Tuga in legno, mediante l’utilizzo di autogru.