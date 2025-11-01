Messina, armi, droga e 17mila euro in casa: 53enne arrestato

Aveva un fucile con matricola abrasa

MESSINA – Un 53enne messinese è stato arrestato dai carabinieri per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “detenzione abusiva di armi”.

I militari hanno attenzionato il 53enne, già notato da alcuni giorni per alcuni atteggiamenti sospetti che aveva assunto. L’abitazione dell’uomo è stata sottoposta a perquisizione nella sua abitazione e un magazzino dove sono stati rinvenuti complessivamente quasi un chilo e 900 grammi di cocaina, circa 650 di eroina, 750 di hashish, 220 di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle predette sostanze, oltre a un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa, 5 cartucce a pallini dello stesso calibro e quasi 17mila euro in contanti di vario taglio, ritenuti verosimilmente il provento delle attività delittuose ipotizzate.

Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.