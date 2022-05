Messina, big e parlamentari a sostegno del M5S

I vertici provano a tirare la volata alla lista.

MESSINA – Il clima si fa incandescente per le elezioni amministrative di Messina e pare che i sondaggi vedano in vantaggio il candidato a sindaco Federico Basile con Sicilia Vera alias l’esercito dell’ex sindaco Cateno De Luca (con una percentuale tra il 37% e il 41%).

Centrosinistra: la squadra di De Domenico

Intanto, gli aspiranti sindaci sfoderano le proprie armi. De Domenico ha presentao dieci giorni fa gli assessori designati (già si sono avvicendati ufficialmente il vicesindaco Valentina Zafarana, deputata regionale, il docente universitario Dip. Mift Giovanni Randazzo, il consigliere uscente Felice Calabro, il regista e produttore cinematografico Cristian Bisceglia, oggi al Parco San Raineri è la volta del consigliere uscente Cristina Cannistrà, domani al mercato Muricello il turno di un’altra componente del Civico Consesso Antonella Russo).

L’evento a sostegno dei candidati pentastellati

Poi ci sono le forze delle liste che tentano il colpaccio dei voti come quella Movimento 5 Stelle. Il M5S attraverso la voce del parlamentare all’Ars Antonio De Luca in veste di moderatore d’onore, ieri sera, al locale “I Parenti” di Messina ha presentato la lista al consiglio comunale. Ad intervenire anche il Sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia che ha espresso ottimismo per questa campagna. Presente anche la senatrice Grazia D’Angelo, membro della Commissione Giustizia. “La quota rosa a noi non piace – aggiunge De Luca -. Le donne, in questo nostro universo, fanno politica cento volte meglio di noi uomini e ne abbiamo tanti esempi”.

I nomi in corsa nella lista del M5S

Si parte dagli arruolati già noti con precedente esperienza nella macchina ammInistrativa.

Valentina Zafarana, classe 1980, oltre ad essere Vicesindaco designato, ha la delega allo Sviluppo Economico di cui sì è fatta un quadro più preciso all’Ars nella commissione alle attività produttive nell’ultima legislatura. Ma lei è esponente dell’Aula di Palazzo dei Normanni da ben due legislature. Zafarana è anche insegnante ed attivista dagli albori del M5S.

Cristina Cannistrà, oltre ad essere assessore designato alla Coalizione e consigliere uscente, è un’operatrice sociale da 26 anni nei servizi erogati dal Comune di Messina, Assistente sociale impegnata nel terzo settore e Docente della formazione professionale.

Giuseppe Fusco detto Pippo è un dipendente dello Stato e lavora per la Procura della Repubblica. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza si è abilitato all’esercizio della professione di avvocato.

Andrea Argento è un’altra delle stelle uscenti del Consiglio comunale, laureato in Scienze Motorie, chinesiologo, tecnico sportivo paralimpico, presidente associazione allenatori di Calcio e dei Veterani dello Sport di Messina. Corre nuovamente verso uno scranno di Palazzo Zanca per contribuire ancora al servizio della nostra città, dopo 4 anni di grande impegno.

Claudio Baluce 40 anni, per 15 anni ha lavorato al centralino dell’Atm. Da 25 anni disabile.

Natale Bonsignore proviene dal mondo di Autostrada Sicilia. Ha fatto il consigliere di quartiere e il vicepresidente dal 1998 al 2003.

Serena Comunale è stata un’atleta di pallavolo e oggi ricopre la carica di arbitro nazionale, per non allontanarsi dal settore; è anche allenatrice dello stesso sport.

Felice Galletta, farmacista.

Marco Grassi, laureato in Lettere Moderne, docente a contratto dell’Università LUMSA e anche insegnante a tempo determinato nella scuola secondaria, è storico modernista e storico dell’arte.

Salvatore Fazio, per gli amici Sasa’, ha 48 anni e da 20 lavora, come Area Manager, in una Multinazionale Farmaceutica.

Giuseppe Fazzi laureato in Economia, con master in Diritto comunitario, è funzionario pubblico e referente unico per tutta la Sicilia est per i rapporti con gli Enti pubblici (Arpa, Sovraintendenza, Demanio, Comuni ect.) per conto di FIBERCOP SPA E TIM SPA.

Valeria Guarnera è presente nel mondo del sociale e dell’import – export.

Francesco Labadessa, 40 anni, segue le attività di un Caf e settore finanziario e creditizio.

Si prosegue con Maria Cecilia Laganà. Lisa Leonardo, una delle punte di diamante del Meet up, è dentro al Movimento nella circoscrizione. Dal ‘70 con la sua famiglia è imprenditrice, oltre che dottore commercialista e revisore dei conti. Ancora Nicoletta Maffei e Rocco Mazzeo. Angelo Minutoli attivista del meetup Grilli dello Stretto e Giuseppe Mutto, conosciuto nel settore dell’intrattenimento musicale.

Concetta Oteri lavora per il Ministero dell’Istruzione e come segretaria in un patronato. Maria Pagano,avvocato e componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dal 2919. Porta se stessa. In quanto componente del Comitato Pari Opportunità all’interno dell’Albo professionale, lotta per i diritti di genere e contro le discriminazioni.

Antonio Panarello, classe ‘58 di Reggio Calabria, medico di famiglia.

Francesco Alfio Patanè Medico legale internista, del settore del 118 tematica a cui i Pentastellati sono molto legati. In atto libero professionista.

Paolo Pellicciaro, 67 anni, per 43 in banca al Banco di Sicilia, si è occupato per oltre 22 anni di Tesoreria Enti Pubblici.

Antonio Previti, 55 anni, maresciallo luogotenente dell’esercito in pensione

Francesco Raffaele è il più giovane della cerchia candidati, 24 anni, laureato nella triennale di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

Federica Ragno, 28 anni, laureata in lingue e letterature straniere a Messina. Subito dopo l’Università, ha mosso i primi passi nel mondo dell’insegnamento.

Arturo Sergi 33 anni navigator e psicoterapeuta abilitato dal 2018. Si occupa del disagio delle famiglie socio-svantaggiate come esperto delle politiche attive del lavoro per Anpal servizi Spa e lavora per l’Asp.

Brunella Toro gestisce una scuola di settore, la Modern Music Institute nell’Associazione Note D’arte.

Giuseppe Ventura Spagnolo avvocato civilista e penalista. Iscritto all’Ordine degli avvocati di Messina dal 2006 e all’Albo Speciale dei Cassazionisti.

Giuseppe Zangla, 29 anni, vive in provincia di Messina. Nella città dello Stretto si è formata e lavora come conducente di bus.

Carmelo Zucco, 39 anni, laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, lavora da 4 anni come operatore patronato e si occupo di dichiarazioni fiscali e pratiche previdenziali.

Due i candidati pentastellati alla guida delle municipalità: Alessandro Geraci (consigliere di quartiere uscente) alla terza e Francesco Greco detto Ciccio alla prima.