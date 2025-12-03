Messina, da Nesta a Cannavaro: che festa al “Franco Scoglio” per i 125 anni

Circa 10.000 spettatori presenti per festeggiare con la nuova proprietà

L’1 dicembre 2025, lo stadio “Franco Scoglio” è diventato l’ambientazione di una delle serate più memorabili nella storia sportiva della città di Messina: la celebrazione dei 125 anni della squadra di calcio giallorossa.

Un evento che ha portato nell’impianto sportivo circa 10.000 spettatori, confermando il profondo legame tra la città e il suo team, oggi di proprietà del Racing City Group. L’evento, iniziato già nel pomeriggio, è proseguito con un incontro amichevole tra due squadre piene di campioni, capitanate da due dei più forti difensori di tutti i tempi: il vincitore del Pallone d’Oro Fabio Cannavaro e il campione del mondo Alessandro Nesta.

La “squadra bianca”, guidata in campo da Alessandro Nesta, era composta da: Nesta, Storari, Abbiati, Parisi, Pancaro, Giuliano, Portanova, Di Livio, Tacchinardi, Perrotta, Budel, Coppola, Sullo, Di Napoli, Cerci, Floccari e Pippo Romano. La “squadra rossa”, allenata da Fabio Cannavaro, comprendeva: Dida, Frey, Paolo Cannavaro, Serginho, Fiore, Giannichedda, Evani, Fuser, Eranio, Montolivo, Mauri, Hernanes, Pagnello, Brocchi, Candreva, Jeda, Gans e Vincenzo Iaquinta.

Lo stadio Franco Scoglio ha vissuto l’atmosfera di una grande occasione. Una Curva Sud piena, cori incessanti e una Tribuna A che non era stata così affollata dai giorni d’oro della Serie A.

Il momento più emozionante, invece, è stato il ricordo di Totò Schillaci. Tra il primo e il secondo tempo, si è tenuta una commovente commemorazione dedicata al bomber palermitano che ha vestito la maglia del Messina. Una serata di festa, di memoria e di emozioni per celebrare il 125esimo anniversario del club peloritano.

Foto in evidenza dal sito ufficiale dell’ACR Messina.