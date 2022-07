Messina, Cateno De Luca eletto presidente del consiglio comunale

Hanno giurato, stamane, i 32 membri del senato cittadino.

MESSINA – Si sono insediati oggi e hanno giurato oggi al Comune di Messina i 32 neo consiglieri. Eletto con 23 voti su 32 presidente del consiglio Cateno De Luca, ex sindaco e candidato alla presidenza dellaRegione. De Luca ha preso tre voti in piu’ di quelli che rappresentavano la sua maggioranza e sono arrivati da consiglieri del Centrodestra e del Centrosinistra.

De Luca ha invitato i consiglieri alla responsabilità nei confronti delle nuove generazioni e ha detto che si “impegnerà per modificare il regolamento del Consiglio Comunale in modo che non ci siano astensioni tecniche concordate che hanno fatto registrare in passato grandi torti nei confronti della città”. Infine ha annunciato che tra sei mesi “al di la’ di come andranno le Regionali tra sei mesi si dimetterà”.