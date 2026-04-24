 Messina, confermata l'interdizione: rigettato il ricorso di Cuzzocrea
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, confermata l’interdizione: rigettato il ricorso di Cuzzocrea

Salvatore Cuzzocrea (rid web)
I particolari della decisione
l'inchiesta
di
1 min di lettura

MESSINA – La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali dell’ex rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea, confermando l’interdizione per 12 mesi dalle attività accademiche di tutti gli atenei d’Italia, nell’ambito dell’inchiesta sui rimborsi gonfiati all’Università.

Resta valida quindi la misura interdittiva disposta lo scorso gennaio dal Riesame che ha più volte respinto la richiesta di arresti domiciliari formulata dalla Procura e ha sospeso Cuzzocrea da un anno da tutte le università italiane.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI