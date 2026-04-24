Messina, confermata l’interdizione: rigettato il ricorso di Cuzzocrea

I particolari della decisione

MESSINA – La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali dell’ex rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea, confermando l’interdizione per 12 mesi dalle attività accademiche di tutti gli atenei d’Italia, nell’ambito dell’inchiesta sui rimborsi gonfiati all’Università.

Resta valida quindi la misura interdittiva disposta lo scorso gennaio dal Riesame che ha più volte respinto la richiesta di arresti domiciliari formulata dalla Procura e ha sospeso Cuzzocrea da un anno da tutte le università italiane.