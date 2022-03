Messina, coppia accoltellata vicino al Duomo: arrestato un 18enne

E' accusato di tentato omicidio

I carabinieri hanno fatto luce sull’accoltellamento avvenuto lo scorso 23 gennaio in via Garibaldi, nei pressi del Duomo, nel cuore della movida, a Messina. Arrestato per tentato omicidio un 18enne che, secondo l’accusa, avrebbe aggredito una coppia di ragazzi, un 24enne e una 20enne, entrambi messinesi. Il primo, colpito all’addome, venne ricoverato in prognosi riservata al Policlinico, mentre la ragazza, ferita alla gamba, dopo le prime cure all’Ospedale “Piemonte”, venne dimessa con una prognosi di sette giorni.

Le indagini

Le indagini, affiancate dai riscontri effettuati sulla cerchia dei presenti al momento dell’aggressione e in vario modo “vicini” alla persona ferita gravemente, hanno consentito agli investigatori di ricostruire non solo le fasi salienti dell’accoltellamento, ma anche di dare un nome ed un volto al presunto autore. L’indagato, originario del quartiere di Fondo Fucile, si sarebbe recato sul luogo del ferimento con un coltello ed al culmine di una lite, avrebbe colpito all’addome il 24enne, successivamente soccorso da alcuni amici che hanno visto tutta la scena e che poi lo hanno accompagnato in ospedale. Il giovane arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Messina Gazzi.