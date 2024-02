Messina corsaro ad Avellino e sorpasso in classifica al Catania

Decide una rete di Manetta

MESSINA – Parlare di impresa sarebbe ingeneroso: non fosse altro per la scia di cinque risultati utili consecutivi (tra cui quattro vittorie) che il Messina ha infilato nelle ultime settimane. I ragazzi di mister Modica espugnano il Partenio di Avellino ed in un solo colpo si rilanciano in classifica, scavalcando addirittura i cugini del Catania che ha impattato in casa per 0-0 contro la Casertana.

A decidere il match è stata una rete di Manetta poco prima della mezz’ora del primo tempo: da calcio d’angolo, prima ci prova di testa e poi scagli di sinistro alle spalle di Ghidotti.

I padroni di casa tentano una reazione che non porterà a nulla ed, anzi, sono proprio gli ospiti a sfiorare il raddoppio con Emmausso.

Finisce 0-1 con il Messina che comincia a fare un pensierino alla possibilità di centare i play off.

Tabellino

AVELLINO (3-4-3): Ghidotti; Rigione (1′ st Dall’Oglio), Cionek, Frascatore; Cancellotti (9′ st Ricciardi), De Cristofaro, Armellino, Tito; Sgarbi (23′ st Gori), Patierno (23′ st Marconi), D’Ausilio (23′ st Rocca). A disp.: Pane, Pizzella, Russo, Mulé, Pezzella, Llano, Liotti. All.: Pazienza.

MESSINA (4-2-3-1): E.Fumagalli; Lia (27′ st Civilleri), Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Franco (43′ st Giunta), Frisenna; Ragusa, Emmausso (43′ st Luciani), Zunno (21′ st Scafetta); Plescia (27′ st Firenze). A disp.: Piana, Zona, Signorile, Cavallo, Rosafio, Crisafulli, J. Fumagalli. All.: Modica.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa.

MARCATORE: 26′ pt Manetta.