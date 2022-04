Messina, De Luca apre alla Dc e agli autonomisti

Mossa a sorpresa del leader di Sicilia Vera.

MESSINA – Cateno De Luca spariglia le carte. Puntuale come un orologio svizzero l’ex sindaco di Messina nelle ore più complicate per il centrodestra, fa una mossa a sorpresa. Stamattina arriva all’appello alle forze che non “non hanno governato la città di Messina”.

De Luca vuole allargare la platea di sostenitori del suo candidato Federico Basile e, incassato il via libera di Salvini all’adesione di Prima l’Italia, adesso fa un passo più in là. I destinatari dell’invito sono i movimenti civici, gli esponenti della nuova Dc di Totò Cuffaro e degli autonomisti di Raffaele Lombardo.

“Resto in attesa di un loro riscontro”, spiega De Luca a Live Sicilia. E i più maliziosi ipotizzano che la mossa dell’ex sindaco risponda a un progetto che non si limita soltanto alle amministrative peloritane. Un campo largo alla maniera di Cateno De Luca che potrebbe impensierire qualcuno in zona Palazzo d’Orleans.