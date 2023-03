Messina Denaro, il pm Di Matteo: “Scovare coperture istituzionali”

"Vergognoso che un latitante accusato di sette stragi resti latitante per 30anni"

Sulla cattura di Matteo Messina Denaro “c’è poi da chiarire il capitolo delle coperture extra mafiose: non credo alle coperture solo da parte dei familiari e di qualche compaesano. Dobbiamo capire se ci possano essere state coperture istituzionali. Del resto anche per Provenzano solo dopo svariati anni si è potuto accertare che ha potuto contare su coperture di altro tipo”. È il dubbio sollevato dal magistrato Nino Di Matteo in occasione dell’appuntamento Sky Tg 24 Live, per l’occasione dalla Sala dei Baroni.

“È vergognoso – sottolinea di Di Matteo – che un latitante accusato di sette stragi resti latitante per trenta anni. Dobbiamo chiederci come sia stato possibile che Matteo Messina Denaro sia rimasto a casa sua facendo una vita normale, sostanzialmente da latitante a casa sua”.