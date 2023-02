Messina Denaro, ok seconda chemio nel carcere dell’Aquila: “Sta bene”

L'equipe di oncologi seguirà il boss per eventuali effetti collaterali

1' DI LETTURA

L’AQUILA – È terminata intorno alle 14 la seconda seduta di chemioterapia per Matteo Messina Denaro nell’ambulatorio del carcere di massima sicurezza dell’Aquila, realizzato in una stanza di fronte alla cella dove è al 41 bis. La terapia per la cura del tumore è durata circa 4 ore.

Secondo quanto si è appreso, il boss mafioso è un buone condizioni: l’equipe di oncologi dell’ospedale dell’Aquila nelle prossime ore terrà sotto stretto controllo l’ex super latitante per verificare effetti collaterali. Ad assistere questa mattina il boss una infermiera, un oncologo e un anestesista, e il personale della struttura penitenziaria.

