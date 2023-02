Messina Denaro, si cerca un covo anche a Palermo

Potrebbe averlo utilizzato per evitare faticosi spostamenti dopo la chemioterapia

PALERMO – Non solo nel Trapanese, si sono estese anche a Palermo le ricerche di eventuali rifugi o case di appoggio utilizzate da Matteo Messina Denaro.

Il latitante il giorno in cui lo hanno arrestato, il 16 gennaio scorso, si trovava alla clinica La Maddalena, nel quartiere San Lorenzo, per iniziare un ciclo di chemioterapia.

Si tratta di cure da ripetere nel tempo che debilitano il paziente. Ecco perché gli investigatori non escludono che il padrino corleonese potesse aver scelto un punto d’appoggio a Palermo per evitare faticose trasferte da Campobello di Mazara. Nel paese trapanese è stata trovata la casa dove ha trascorso l’ultimo periodo di latitanza.

C’è un dato da tenere presente: Palermo è la città in cui il latitante ha comprato l’Alfa Romeo Giulietta che usava per andare in giro a Campobello di Mazara. Non è, dunque, da escludere che godesse di appoggi anche nel capoluogo siciliano.

Gli investigatori hanno già controllato alcune strutture alberghiere e B&B riconducibili a persone vicine ad Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato l’identità al boss. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, ma non si fermano.

Messina Denaro ha già effettuato il primo ciclo di chemioterapia in una cella attigua a quella che lo ospita nel carcere de L’Aquila. Le sue condizioni di salute vengono definite buone e attende di iniziare il secondo ciclo.

L’equipe medica che lo segue sta valutando l’impatto che la chemioterapia ha avuto sul fisico del capomafia.