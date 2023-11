Messina, dopo la bufera su Cuzzocrea si va al voto per il nuovo rettore

Tre i candidati

MESSINA – Dopo le dimissioni dell’ex rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea coinvolto nell’inchiesta per avere chiesto e ottenuto dall’Ateneo rimborsi di oltre 2,2 milioni di euro tra il 2019 e il 2023, entra nel vivo la corsa alla successione all’università dello Stretto.

I candidati in corsa

Giovedì è prevista l’elezione, in prima votazione, del nuovo rettore che rimarrà in carica fino al 2029. Qualora non si raggiungesse il quorum previsto dei votanti, lunedì prossimo si terrà la seconda votazione e il primo dicembre l’eventuale turno di ballottaggio. I candidati, dopo le dimissioni di Cuzzocrea, sono: Michele Limosani, ordinario di politica economica; Giovanni Moschella, ordinario di istituzioni di diritto pubblico; Giovanna Spatari, ordinaria di medicina del lavoro. I seggi elettorali resteranno aperti dalle 8 alle 20. Il quorum è di 677 votanti.

