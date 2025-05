E' stato posto ai domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria

SANT’AGATA DI MILITELLO (MESSINA) – I carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato – in flagrante per truffa aggravata – un 48enne di origini catanesi. Secondo gli inquirenti, avrebbe messo in atto l’ormai noto raggiro del “finto Carabiniere”.

Avrebbe contattato telefonicamente un’anziana donna santagatese, riferendole di un fantomatico incidente provocato dalla figlia con la conseguente richiesta di una somma di danaro che da lì a poco sarebbe passato a riscuotere un avvocato.

L’arresto a opera dei carabinieri

Ad intervenire sono stati i militari della sezione radiomobile di Sant’Agata Militello che nelle vicinanze dell’abitazione della vittima, hanno intercettato e bloccato l’autovettura condotta dal presunto malvivente.

Addosso all’uomo, i militari hanno trovato la somma di 5.000 euro che risultava quella consegnata dall’anziana vittima al presunto truffatore. L’uomo è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il denaro è stato restituito all’anziana donna.

