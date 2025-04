Il papà di Sara: “La mia principessa, il suo sorriso tatuato nel cuore”

Le parole di Rosario Alessandro Campanella

PALERMO – La foto di Sara è un inno alla gioia. Si trovava al concerto dei Coldplay, indossava il cappellino del gruppo, era felice come non mai. A condividere lo scatto sui social, stavolta, è il papà della giovane studentessa uccisa a Messina.

“Il tuo sorriso, la tua gentilezza, la tua bontà, la tua bellezza, li tatuerò nel mio cuore fino al mio ultimo respiro”: sono le parole di Rosario Alessandro Campanella che accompagnano l’immagine della figlia. “Ti amo mia adorata principessa, il tuo Papy, come mi chiamavi tu”.

Lunedì il funerale

Al messaggio fanno seguito decine di commenti di amici e conoscenti che si uniscono al dolore della famiglia colpita dalla tragedia, che tra poche ore tornerà a Palermo per l’ultimo saluto a Sara. Dopo l’autopsia la salma sarà riconsegnata alla famiglia e lunedì sarà celebrato il funerale nella chiesa madre di Misilmeri.

L’abbraccio della città

Il padre e la madre della 22enne ieri hanno ricevuto l’abbraccio di tutta la città. Alla fiaccolata organizzata dall’Università di Messina e dalle associazioni studentesche in memoria di Sara e di tutte le vittime di violenza, hanno infatti partecipato migliaia di persone.

Nonostante il profondo dolore, la madre è intervenuta per ringraziare tutti: “Così voi le date voce”, ha detto, commossa. Nei giorni scorsi ha scritto sui social di non avere mai saputo che la figlia era perseguitata e ha invitato chi si trova nella stessa situazione a parlare e a denunciare. Il fratello Claudio ha intanto ribadito che “Sara deve avere giustizia. Stiamo vivendo il peggiore dei dolori, ma mia sorella merita tutta la nostra forza e useremo la nostra voce come se fosse la sua. Lotteremo per lei fino alla fine”.