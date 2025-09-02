 Messina, fermato gli imbarcaderi con la droga in auto: arrestato
Messina, fermato gli imbarcaderi con la droga in auto: arrestato

Sequestrati due chili di hashish e mezzo chilo di cocaina
CARABINIERI
di
MESSINA – Fermato dai carabinieri agli imbarcaderi di Messina con la droga in auto. Arrestato un 25enne. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Radiomobile. Nel corso di un posto di blocco i militari hanno fermato un’auto sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni.

Insospettiti dall’atteggiamento del conducente, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione w hanno trovato 2 chili di hashish suddivisi in 20 panetti e un altro involucro contenente oltre 500 grammi di cocaina.

Il giovane è stato arrestato dai militari dell’Arma che hanno sequestrato la droga, inviandola al R.I.S. carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Dagli accertamenti effettuati sullo stupefacente è risultato che, dal quantitativo sequestrato, sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi da immettere sulle piazze di spaccio. Il 25enne è stato portato nel carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida.

