Messina, gli studenti fanno ‘parlare’ i robot con l’intelligenza artificiale

La soddisfazione della dirigente dell'IIS Verona Trento, Simonetta di Prima

MESSINA – “Alcuni studenti del nostro istituto sono stati i primi in Italia a realizzare una nuova applicazione per l’intelligenza artificiale”. Sono le parole dirigente scolastica dell’IIS Verona Trento, Simonetta di Prima, soddisfatta per gli studenti che hanno vinto il premio nel corso del Forum sull’intelligenza artificiale di Palermo.

Il premio e le parole della dirigente

“La App – aggiunge la dirigente – ha rivoluzionato l’approccio alla programmazione classica dei nostri due robot umanoidi ‘Pepper’ e ‘NAO’, ai quali è stata integrata l’AI generativa di ChatGpt, unica nel suo genere in ambito scolastico, aprendo nuovi scenari nella comunicazione uomo-robot. Così i nostri Pepper e NAO, programmati in precedenza per rispondere solo a determinate domande, hanno ora ampliato le proprie conoscenze e riescono a rispondere a molte più questioni”.

La stessa cosa era già avvenuta in Italia solo in due Università, “quindi siamo molto fieri che alunni della nostra scuola, molto più piccoli, siano riusciti in questa sfida, grazie alle competenze che già da parecchi anni hanno acquisito e sviluppato nell’ambito dell’informatica e della robotica”.

Secondo la dirigente, “l’intelligenza artificiale non è il male assoluto, ma un’opportunità. Tuttavia come accade per tutte le nuove tecnologie è importante sia sempre l’uomo a guidare il percorso delle macchine per evitare usi impropri e per fare in modo che l’IA sia uno strumento utile di supporto, ma non sostituisca del tutto il personale umano”.

Appuntamento sabato 3 febbraio a partire dalle 9.30 nell’aula Smiroldo dell’IIS Verona Trento per la tavola rotonda sull’intelligenza artificiale