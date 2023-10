Messina, il boato e poi l’incendio: salva un’anziana e la sua badante

Paura a Briga Marina, il rogo causato dallo scoppio di una bombola

MESSINA – Poco dopo le 12, un forte boato ha scosso Briga Marina, mettendo in allarme gli abitanti. Le prime informazioni parlano di un’esplosione causata dallo scoppio di una bombola che ha scatenato un violento incendio in un appartamento abitato da un’anziana e dalla sua badante. Entrambe le donne sono riuscite a fuggire prima dell’esplosione. Le fiamme sono divampate al primo piano dell’edificio, causando notevoli danni.

Nessun ferito neanche tra i vicini. I residenti, spaventati dal boato, hanno allertato i servizi di emergenza, che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. I vigili del fuoco sono al lavoro per ricostruire la dinamica e valutare l’entità dei danni.