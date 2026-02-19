Messina, il centrodestra candida Marcello Scurria a sindaco

E' un noto avvocato della città

MESSINA – L’avvocato Marcello Scurria sarà il candidato del Centrodestra a sindaco di Messina. E’ stato deciso stamani dai leader dei partiti di Centrodestra che si sono riuniti ieri e oggi. Tutti i partiti vedono in Scurria ”il candidato ideale per sfidare il sindaco uscente Federico Basile”.

Ha già avuto diversi incarichi

Noto avvocato amministrativista in città, Scurria è stato incaricato sub commissario al risanamento nel 2023. Ha avuto diversi incarichi politici in vari partiti, nel 2018 è stato esperto dell’allora sindaco di Messina Cateno De Luca, poi presidente di Arisme, la società che si è occupata di risanamento.

Nel 2012, venne nominato dall’allora sindaco Giuseppe Buzzanca come esperto in materia di finanza locale. Scurria era stato legale di fiducia di Buzzanca. Scurria aveva sempre militato a Sinistra e fu l’ultimo segretario dei Ds ma abbandonò la politica attiva quando venne fondato il Pd. Scurria è stato proposto dall’ala di Fi che fa capo al sottosegretario Matilde Siracusano.