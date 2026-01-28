L'operazione dei carabinieri

MESSINA – In auto con una pistola e 200 grammi di cocaina. Arrestato un 48enne a Messina. Dovrà rispondere di porto abusivo di pistola oggetto di furto, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo radiomobile che nei pressi dello svincolo autostradale di Messina Giostra, hanno fermato l’autovettura su cui viaggiava l’uomo. L’atteggiamento nervoso e insofferente manifestato dal 48enne ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. È stata pertanto eseguita una perquisizione personale e veicolare, che ha permesso ai carabinieri di scovare e sequestrare un panetto termosaldato con all’interno oltre 200 grammi di cocaina e una pistola calibro 7.65 con 8 proiettili nel caricatore, nascosti sotto il sedile dell’auto.

L’arma, parzialmente punzonata, dagli immediati accertamenti, è risultata rubata in provincia di Caltanissetta. Il 48enne è stato arrestato e portato nel carcere di Gazzi.