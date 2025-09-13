 Messina, incidente col monopattino: muore ragazzino di 13 anni
Messina, incidente col monopattino: muore ragazzino di 13 anni

Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico
la tragedia
di
MESSINA – È morto Francesco Pantano, un ragazzino di 13 anni vittima di un incidente in monopattino giovedì sera nel rione Giostra e Messina.

Messina, incidente col monopattino

Dopo due giorni nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico, dove era stato ricoverato in condizioni disperate, il cuore del ragazzino stamani ha smesso di battere. La vittima era stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo la caduta avvenuta nelle vicinanze della rotonda adiacente alla sede Amam sul viale Giostra.

Il suo stato clinico aveva richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del servizio di emergenza. La sequenza degli eventi che ha portato all’incidente è ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale.

