Messina, scontro tra un’auto e uno scooter: muore un 17enne

Inutili i soccorsi

IN VIA CICALA

MESSINA – Un 17enne, Gabriele Cavò, è morto nella notte in un incidente stradale in via Cicala, a Messina, che ha coinvolto il suo scooter e una Smart sulla quale viaggiava una coppia di giovani.

Incidente mortale a Messina, la dinamica

Dopo il violento impatto i due mezzi sono finiti sul marciapiede e su un’auto parcheggiata. Il 17enne, soccorso da personale del 118, è deceduto mentre veniva trasferito in ospedale. Indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e per questo gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza della zona.