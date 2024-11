Messina, la Finanza scopre 115 lavoratori in nero e 200 irregolari

In campo anche il personale Inps

OPERAZIONE "ESTATE IN REGOLA"

MESSINA – Centoquindici lavoratori in nero sono stati scoperti dai militari della Guardia di finanza di Messina durante l’operazione congiunta – denominata ‘Estate in regola’ – compiuta in provincia insieme con personale della locale direzione dell’Inps.

Gli accertamenti si sono concentrati verso le attività maggiormente interessate negli ultimi anni da fenomeni evasivi: il settore dei pubblici esercizi, i luoghi ad alta vocazione turistica, l’ambito dell’agricoltura, le case di riposo, gli autolavaggi e settori peculiari del territorio come commercio e produzione per conto terzi.

Il totale degli accertamenti congiunti effettuati è stato di 56 accessi. Accertata inoltre la presenza di oltre 200 lavoratori in posizione irregolare o illecita, con un recupero contributivo stimato di oltre due milioni di euro a favore delle casse della previdenza pubblica.