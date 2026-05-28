Dodici i consiglieri di opposizione

MESSINA – Dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio e la rielezione di sindaco di Federico Basile di Sud chiama Nord ormai si è delineato l’assetto del nuovo consiglio comunale di Messina.

L’area a sostegno di Basile elegge 20 consiglieri, 7 nella lista Sud chiama Nord, 4 in Basile Sindaco di Messina, 3 in Messina Protegonista, Amo Messina e Federico per Messina.

Con il premio di maggioranza scattato a Basile alle opposizioni restano 12 seggi: tre al Pd e 9 nel centrodestra compreso il candidato sindaco Marcello Scurria.