 Messina, la nuova mappa del consiglio comunale: 20 seggi Basile
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Messina, la mappa del consiglio comunale: 20 seggi su 32 per Basile

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Dodici i consiglieri di opposizione
PALAZZO ZANCA
di
1 min di lettura

MESSINA – Dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio e la rielezione di sindaco di Federico Basile di Sud chiama Nord ormai si è delineato l’assetto del nuovo consiglio comunale di Messina.

L’area a sostegno di Basile elegge 20 consiglieri, 7 nella lista Sud chiama Nord, 4 in Basile Sindaco di Messina, 3 in Messina Protegonista, Amo Messina e Federico per Messina.

Con il premio di maggioranza scattato a Basile alle opposizioni restano 12 seggi: tre al Pd e 9 nel centrodestra compreso il candidato sindaco Marcello Scurria.

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