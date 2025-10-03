Messina, laurea alla memoria per la studentessa Sara Campanella

Sarà consegnata il 23 ottobre

MESSINA – Il prossimo 23 ottobre l’università di Messina darà la laurea Honoris causa e post mortem a Sara Campanella. La giovane ragazza, uccisa lo scorso 31 marzo da Stefano Argentino, che si è poi tolto la vita in carcere lo scorso 6 agosto.

Alla giovane studentessa mancava poco alla laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

La Rettrice Giovanna Spatari ha fatto sapere la data della cerimonia al senato accademico, perché l’intenzione di consegnare la laurea a Sara Campanella c’è sempre stata ed era stata comunicata già pochi giorni dopo il femminicidio.