 Messina, laurea memoria per studentessa Sara Campanella
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, laurea alla memoria per la studentessa Sara Campanella

Sarà consegnata il 23 ottobre
LA MEMORIA
di
1 min di lettura

MESSINA – Il prossimo 23 ottobre l’università di Messina darà la laurea Honoris causa e post mortem a Sara Campanella. La giovane ragazza, uccisa lo scorso 31 marzo da Stefano Argentino, che si è poi tolto la vita in carcere lo scorso 6 agosto.

Alla giovane studentessa mancava poco alla laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

La Rettrice Giovanna Spatari ha fatto sapere la data della cerimonia al senato accademico, perché l’intenzione di consegnare la laurea a Sara Campanella c’è sempre stata ed era stata comunicata già pochi giorni dopo il femminicidio.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI